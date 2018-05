Wuppertal: Die 33. Literatur-Biennale lockt 3000 Besucher an

Die 33. Literatur-Biennale lockt 3000 Besucher an

Wuppertal Nach 33 Veranstaltungen rund um das vieldeutige Motto #SchönLügen an 24 Orten zieht Monika Heigermoser. Leiterin des Kulturbüros der Stadt, eine positive Bilanz: "Wir sind überwältigt von der großen Resonanz, die die Wuppertaler Literatur-Biennale über die Grenzen der Stadt hinweg erfährt. Damit hat sich das Wuppertaler Festival-Konzept in seinem Geist und Anspruch bestätigt." 3000 Zuschauer sind insgesamt gekommen.

Monika Heigermoser ist überzeugt, dass die Mischung aus hochkarätigen Lesungen mit deutschen und internationalen Autoren sowie Autorengesprächen mit profilierten Literatur-Redakteuren ankam. Sie freut sich über viele begeisterte Besucher und die gestärkte Kooperation mit der Universität. So war die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Autor und Verleger Hermann Schulz Bestandteil der Biennale. Viele Veranstaltungen wie die mit Jan Wagner oder Thomas Glavinic sprachen viele Studierende an.