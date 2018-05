Wuppertal: Calisthenics-Anlage ist bald fertig

Wuppertal Zu den Fitnessgeräten an der Nordbahntrasse ist auch eine App in Arbeit.

Wer mit dem Begriff Calisthenics nichts anfangen kann: Das Prinzip dahinter geht auf die Trimm-Dich-Bewegung in den 1970er-Jahren zurück. An der Nordbahntrasse entstehen, pünktlich zum Sommer, also Fitnessmöglichkeiten im Freien. Während der Bau voranschreitet, werde zusätzlich, so Schulz, an einer App für das Smartphone gearbeitet. Über die lassen sich zum Beispiel Infos über die Geräte abfragen, etwa, welche Übungen daran möglich sind. Auch ein eigener Trainingsplan könne in der App hinterlegt werden, so Schulz.