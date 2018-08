Wuppertal: Bis September für ein Stipendium bewerben

Wuppertal Ab sofort können sich Studierende der Bergischen Universität sowie Studienanfänger um ein Deutschlandstipendium oder ein Stipendium der Studienstiftung der Universität bewerben. Die Höhe der Förderung liegt bei 300 Euro monatlich.

Die Bewerbungsfrist endet am 6. September. Das Deutschlandstipendium richtet sich an Studierende, deren Werdegang gute Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Die Förderung erstreckt sich auf zwei Semester und umfasst 300 Euro monatlich. Finanziert wird das Stipendium jeweils zur Hälfte aus Bundesmitteln sowie von privaten Förderern wie Firmen, Stiftungen und Privatpersonen.