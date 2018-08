Wuppertal: Bau-Boom: Handwerker fehlen

Wuppertal Baubetriebe sind ausgelastet wie lange nicht mehr. Das merkt auch die Stadt, die unter anderem beim Radhaus und neuen Busbahnhof ausgebremst wurde. Die Stadt verbaut in diesem Jahr fast 100 Millionen Euro.

Handwerker sind momentan absolute Mangelware. Das bekommen private Investoren, aber auch die Stadt zu spüren. Vor ein paar Monaten scheiterte die Ausschreibung für das neue Radhaus am Döppersberg, weil sich kein einziger Bewerber meldete. "Das haben wir noch nie gehabt", sagt Uwe Flunkert, Betriebsleiter beim Gebäudemanagement der Stadt. In einer zweiten Runde gab es dann ein Angebot - preislich dreimal so hoch wie erwartet. "Jetzt sind wir in der dritten Runde und nur noch beim doppelten Preis", sagt Flunkert. Er hofft, dass es nach den Ferien vielleicht wieder bauwillige Firmen gibt.