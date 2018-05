Wuppertal: Bahnpendler ärgern sich über Störungen

2017 gab es wochenlange Vollsperrungen in Wuppertal. In diesem Jahr soll die Stadt aber weitestgehend von Baustellen verschont bleiben. Foto: afi

Wuppertal Laut DB sind vor allem Baustellen der Grund. Fahrgastverband Pro Bahn sieht Schuld nicht beim Stellwerk.

Die Störung trat gegen 6.30 Uhr ein und war nach Auskunft der Bahn nach einer Stunde wieder behoben. Ein Sprecher der Bahn führte die Verkehrsprobleme auf technische Anfälligkeiten zurück. Diese stünden dabei nicht im Zusammenhang mit dem erst im vergangenen Sommer installierten elektronischen Stellwerk. Dort hatte am Montag vergangener Woche eine Störung für viel Ärger bei Pendlern gesorgt. Doch was das angeht, gibt sogar der Fahrgastverband Pro Bahn dem Konzern Rückendeckung. Dass Wuppertaler momentan öfter klagen, liege an den umfangreichen Arbeiten der Bahn in NRW. Aktuell gebe es etwa Beeinträchtigungen auf der viel genutzten Strecke zwischen Köln und Düsseldorf. Züge würden über Wuppertal umgeleitet, Störungen wären durch den massiveren Verkehr dann nicht mehr so einfach zu beheben.