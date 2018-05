Wuppertal: Ärger an illegaler Bahnhofszufahrt

Ärger an illegaler Bahnhofszufahrt

Wuppertal Bis das Parkhaus einsatzbereit ist, gibt es keinen gleisnahen Haltepunkt für das schnelle Absetzen, wenn Fahrgäste mit dem Auto zum Bahnhof am Döppersberg gebracht werden. Viele weichen daher auf die Taxizufahrt aus.

Der Hauptbahnhof hat derzeit ein Zufahrtsproblem. Für Autofahrer, die nur mal eben jemanden einsammeln oder herauslassen wollen, gibt es seit der Eröffnung der B7 im Juli vergangenen Jahres keinen gleisnahen "Kiss & Ride"-Platz mehr - zumindest keinen legalen. Schon längst hat sich bei vielen Autofahrern eine einfache, aber verbotene Alternative etabliert: Mindestens alle drei bis fünf Minuten biegen private Chauffeure in die Elisabeth-Schniewind-Straße ein und fahren bis zum Gleis 1 durch. Das Durchfahrts-Verbotsschild wird ignoriert.

Zum Ärger der Taxifahrer, die an dieser Stelle übergangsweise ihren Stand haben. Taxiunternehmer Deniz Yildiz berichtet: "Dass hier alle einfach reinfahren, ist schon Alltag." Zu den Stoßzeiten werde so regelmäßig die enge Straße verstopft. "Letztens schaffte es einer, nicht mehr zu wenden, und versuchte rückwärts rauszufahren", sagt der Taxifahrer. Es sei auch schon vorgekommen, dass die Polizei einen Verkehrsstau auflösen musste, weil sich nichts mehr bewegte.

Und wie sollen die Autofahrer den Bahnhof anfahren? "Das ist im Moment schon eine blöde Situation, das wissen wir selber", sagt Döppersberg-Projektleiterin Martina Langer. Gerade für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sei das derzeit nicht ideal. Möglich ist ein Abladen nur über die Dessauerstraße. "Deswegen gibt es auch eine Umleitungsbeschilderung mit der U3", sagt Andreas Klein von der Projektleitung. Doch gerade Autofahrer, die vom Westen aus auf den Bahnhof zufahren, wollen den Umweg offenbar nicht immer in Kauf nehmen. Bessern soll sich die Situation, wenn das neue Parkhaus am Döppersberg eröffnet. Dann wird es sechs "Kiss & Ride"-Parkplätze geben, an denen Bahnfahrer fix herausgelassen werden können. Bis zu zehn Minuten darf das dauern, dann kostet der Kurzbesuch im Parkhaus nichts. Die Zufahrt verläuft über die Straße zwischen Primark-Gebäude und Bahnhofs-Mall. Geöffnet sein wird das Parkhaus rund um die Uhr.