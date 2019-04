Freizeit-Tipps für Remscheid : Es locken Kirmes, Trödel und Festivals

Das Lichterfest erzeugt an der Hindenburgstraße eine besondere Atmosphäre. Foto: Meuter, Peter (pm)

In unserer Serie „Das ist los in Remscheid“ stellen wir weitere Termine in der Innenstadt vor. Los geht es schon bald mit der Maikirmes.

In unserem zweiten Teil zu den Events in der Remscheider Innenstadt gibt einen Überblick über die Veranstaltungen auf der Hindenburgstraße sowie im Stadtpark:

Maikirmes

Auf der Suche nach einem Adrenalinkick wird man bei den Fahrgeschäften auf der Maikirmes fündig. 50 Schausteller sorgen auf dem Schützenplatz dafür, dass der Spaß an Autoscooter, Zuckerwatte und Schießstand nicht zu kurz kommen. Außerdem wartet die Kirmes des Remscheider Schützenvereins mit gleich zwei Feuerwerken auf. Im Sommer gibt es dann noch einmal Kirmes auf dem Schützenplatz, wenn der Verein vom 5. bis 9. Juli zum 203. Schützen- und Heimatfest einlädt.

26. April bis 5. Mai.

Park Food Festival

Es ist ein Fest für die Sinne. Mit dem siebten Park Food Festival im Stadtpark rund um die Konzertmuschel wird die Veranstaltungsreihe „Remscheider Sommer“, die von Mai bis September geht, eröffnet. Bei dem vielfältigen kulinarischen Angebot fällt die Wahl schwer. Musik und ein Feuerwerk runden das Festival ab.

24. bis 26. Mai.

Housepark

Anfang Juni wird der Stadtpark wieder zur Freiluftdisco. Elektronische Sounds lassen auf verschiedenen Floors rund um die Konzertmuschel das Herz Tanzwütiger höherschlagen. Erstmal wird es auch einen Food Market geben.

1. Juni ab 14 Uhr.

Pfingsttrödel

Dieser Trödelmarkt der Interessensgemeinschaft Hindenburgstraße gehört fest in das Veranstaltungsprogramm der Stadt. Private Trödler bieten ihre Schätze zum Verkauf. Oft ist bei dem dichten Gedränge auf der Hindenburgstraße kein Durchkommen mehr.

9 und 10. Juni ab 11 Uhr.

90er Festival

Im Stadtpark wartet eine weitere Premiere: das großen Open Air 90er-Festival. Acts und DJs bringen das verrückte Jahrzehnt zurück. Außerdem soll es einen Strandparty-Bereich geben.

31. August ab 14 Uhr.

Park Food Oktober-Festival

Noch eine Premiere gibt es mit dem ersten Remscheider Park Food Oktober-Festival im Stadtpark. An drei Tagen verwandelt sich das Gelände zu den „Remscheider Wiesn“ mit einer Mischung aus Open Air Oktoberfest und Park Food Festival. Kulinarisch sorgen Haxen aus dem Smoker oder Leberkäs-Burger für das bayrische Flair. Abends gibt’s auf dem Schützenplatz in der „Remscheider Almhütte“ eine „After Wiesn Party“.

13. bis 15. September.

Viertelklang

In diesem Jahr bietet die Hindenburgstraße die Bühne für das beliebte Musikfestival. Zu jeder vollen Stunde gibt es an anderen Orten entlang der Straße ein 30-minütiges Konzert. Das Programm können sich die Besucher selbst zusammenstellen und auf diese Weisen den Stadtteil als ungewöhnlichen Kulturort erleben.

12. Oktober, ab 19 Uhr.

Lichterfest

Inzwischen schon eine liebgewonnene Tradition geworden ist das Lichterfest auf der Hindenburgstraße. Zahlreiche Lichter verwandeln den Straßenzug in ein Lichtermeer. Eine besondere Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit.