Freie Fahrt an der Trecknase in Remscheid

In den ersten Tagen hat sich die umgebaute Kreuzung bewährt. Der Verkehr fließt zügig und leise.

Eine Phalanx an rot-weiß gestreifen Bauschildern erinnert daran, dass sich bis zum Wochenende an der Kreuzung Trecknase die größte und komplizierteste Verkehrsbaustelle seit Jahren in Lennep befand. Das ist Geschichte. Seit Sonntag rollt der Verkehr problemlos. In alle Richtungen.

An die doppelte Linksabbiegerspur aus Remscheid Richtung Kölner Straße müssen sich die Autofahrer noch gewöhnen. Nur ganz wenige ordnen sich ganz links ein. Vielleicht aus alter Gewohnheit. Es fehlt auch noch die Markierung mit einem Linkspfeil. Zweispurig haben die Verkehrsexperten die Autos auf die Kölner Straße gelenkt. Das Reißverschluss-System muss funktionieren, wenn knapp hundert Meter weiter die Fahrbahn sich auf eine Spur verengt. Solange kein Autofahrer dabei ist, der unbedingt als erster einfädeln will, läuft der Verkehr entspannt.

Das gilt auch für den zweiten Engpass Richtung Ringstraße. Kurz vor der Einfahrt zum Lidl-Parkplatz werden die beiden Spuren auf eine Fahrbahn zusammengeführt. Mit einem defensiven Fahrverhalten greift der Reißverschluss am besten. Über die Ringstraße soll der DOC-Verkehr ins Parkhaus geleitet werden. Ob die Kreuzung dann halten kann, was sie verspricht – nämlich durchgehend grüne Welle – wird sich zeigen. Die Anfahrt gehört zu den besonders sensiblen Punkten bei der Verkehrsplanung fürs DOC. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr passieren 14.000 Autos die Kreuzung. Tendenz steigend.

Noch vor ein paar Monaten hätte keiner daran geglaubt, dass zum Beginn der Herbstferien die Firma Dohrmann Geräte und Mitarbeiter aus Lennep abziehen kann. An den Rändern bleibt zwar das eine oder andere noch zu tun. Aber die Hauptarbeit ist geleistet. Es sah zwischenzeitlich gar nicht gut aus. Die Firma, die zunächst den Zuschlag bekam, konnte die Arbeiten nicht fachgerecht erfüllen und hat inzwischen Insolvenz angemeldet. Die Stadt fordert per Klage Schadenersatz. Ausgang ungewiss. 4.5 Millionen Euro hat der Umbau gekostet. Dohrmann sprang ein, korrigierte die Fehler und blieb im verabredeten Zeitplan. Das schaffte die Belegschaft nur, indem auch am Wochenende die Bagger und Raupen fuhren. In der Schlussphase wurden die Kolonnen personell verstärkt. Der lange und heiße Sommer begünstigte den schnellen Baufortschritt. Während der Umbauzeit haben sich Viele an den „Bypass“ entlang des Tenter Wegs gewöhnt. Dieser ist wieder geschlossen. Für immer, wie es heißt.