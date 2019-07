Verein gründet sich in Remscheid : Eine Dartliga für das ganze Bergische

Der zukünftige Vorstand des Vereins (v.l.): Stefan Wege, Silke Klingler, Klaus Fischer, Holger Biastock und Robert Tutino. Sie wollen eine Dart-Gemeinschaft aufbauen. Foto: Anna Mazzalupi

Remscheid/Bergisches Land Der Verein „Freie Dartliga Bergisch Land“ befindet sich in der Gründung. Der Spielbetrieb soll im Herbst starten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Mazzalupi

Dart ist ein typischer Kneipensport. Doch dieser Kneipensport erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Auch viele Jüngere werfen regelmäßig ihre Pfeile und kämpfen um den Sieg an der Scheibe. In die Dart-Landschaft im Bergischen Land kommt nun Bewegung mit der Gründung einer neunen Dartliga.

Der Verein „Freie Dartliga Bergisch Land e.V“ (FDBL) befindet sich aktuell noch in der Gründung. Die Idee dazu entstand erst vor rund drei Wochen und nimmt nun richtig Fahrt auf. Die Initiatoren luden nun zu einer Informationsveranstaltung in die Dorfschänke in Lüttringhausen. Rund 50 Interessierte Dartspieler waren gekommen und nutzten die Gelegenheit, sich über die Satzung, Spielmodus und Strukturen zu informieren.

Info So wird man Mitglied im Verein Anmeldung vom 1. bis 15. September in der Dorfschänke in Lüttringhausen, Remscheider Straße 12. Auch Einzelspieler können sich anmelden. Spieltag ist immer dienstags ab 20 Uhr. Verein Eintreten darf man ab 16 Jahren. Aktive Mitlieder zahlen 15 Euro/Jahr, passive 7,50 Euro.

„Wir haben alle Spaß an diesem Sport. Das ist unsere Gemeinsamkeit, und die ist wichtig. Wir wollen eine Gemeinschaft erzeugen, bei der der Spaß am Dart im Fokus steht“, betonte Robert Tutino, der künftige Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. Anders, als in den bereits existierenden Ligen in der Region, will die Freie Dartliga erstmals Spieler aus den unterschiedlichen Städten zusammenbringen. Bisher blieben die jeweiligen Ligen unter sich und spielten nur in der eigenen Heimatstadt.

Angesprochen fühlen dürfen sich für die Freie Dartliga nicht nur Mannschaften und Dartliebhaber aus Remscheid, sondern auch aus Wuppertal, Solingen, Wermelskirchen, Radevormwald und dem Rest des Bergischen Landes. Die Wettkämpfe innerhalb der Saison werden also auch in den Nachbarstädten ausgetragen. „Damit dürfte für abwechslungsreichen Spielspaß gesorgt sein“, ergänzte Tutino.

Fairplay, Sportgeist und der Spaß stehen im Vordergrund. „Wir sind alle gleich. Das heißt, alle haben sich an die Satzung zu halten und es wird auch keine öffentliche Spielstätte ausgeschlossen“, betonte Silke Klingler, künftige Kassenwartin. Entscheidend sei, dass die Durchführung des Spielbetriebs gewährleistet ist. Nur private Spielorte wie Kellerräume, Wohnzimmer oder Garagen sind ausgeschlossen. Alle Entscheidungen, die sowohl den Spielbetrieb als auch Austragungsorte betreffen, sollen demokratisch mit den Mitgliedern getroffen werden, hob der Vorstand hervor.

Neben Tutino und Klingler wirken zudem Stefan Wege als zweiter Vorsitzender, Klaus Fischer als Schriftführer, Marcel Kühn als Sport- und Medienwart sowie Willi Grass und Holger Biastock im Gesamtvorstand mit. „Wir wollen euch eine komplette Struktur und Spielbetrieb bieten“, erklärte Tutino. Ein großes „Wir“ soll entstehen, keine Konkurrenzliga ergänzte Klingler.