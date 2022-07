Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall : Fotos von Deportationen in Remscheid

Remscheid Die Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall hat einen Beitrag zum Projekt „#LastSeen“ geleistet. Das hat zum Ziel, die Geschichten der von den Nazionalsozialisten deportierten Menschen zu dokumentieren.

Zwei Mitarbeiter des Arsolen Archives sowie eine Vertreterin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz aus Berlin sind für einen dreitägigen Forschungsaufenthalt nach Remscheid gekommen – und auch in den Pferdestall am Quimperplatz. „Es gibt in unserer Stadt nämlich vier seltene Aufnahmen einer Deportierungs-Aktion, die am 2. und 3. März 1943 auf Befehl Heinrich Himmlers im ganzen damaligen Deutschen Reich stattgefunden, und die sich gegen Sinti und Roma – oder wie man damals abwertend sagte: Zigeuner – gerichtet hat“, sagt Schumacher.