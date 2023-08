Fotos Baudenkmäler in Remscheid und ihre Geschichten

Seit 1984 steht der 25 Meter hohe Bismarckturm im Stadtpark auf der Denkmalliste der Stadt. In Gedenken an den ehemaligen Reichskanzler Otto von Bismarck wurde der Turm ab 1900 gebaut. In der Kuppel befindet sich die Volkssternwarte, die 1968 eingeweiht wurde und vom Astronomischen Verein Remscheid geleitet wird.

