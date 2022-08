Fotokunst in Remscheid​: „Wirkliche Motive brauchen Zeit“​

Remscheid Ehemalige Feilenfabrik Ehlis präsentiert Ausstellung von Fotokünstlerin Gundis Friege. Die meisten Exponate zeigen Kreuze in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen, neben Fotos finden sich Collagen und Fotogramme.

Nein. Gundis Friege ist 91. Sie ist bekannt in Remscheid und darüber hinaus. Bekannt für ihre Fotografien und Zeichnungen. Ab dem 2. September können Interessierte ihre neue Ausstellung in der ehemaligen Feilenfabrik Ehlis, Schlepenpohl 5, besuchen – bis zum 4. Oktober. Insgesamt 62 Exponate in schwarzweiß wurden gerahmt und in die Gegebenheiten dieses besonderen Industrieortes perfekt eingebettet.