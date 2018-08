Fortuna Düsseldorf gastiert beim FC Remscheid

Diego Contento hat mal für den FC Bayern München gekickt. Jetzt will er dazu beitragen, dass die Fortuna nach dem Bundesliga-Aufstieg nicht sofort wieder in Liga zwei muss. Foto: RP/Christof Wolff

Remscheid Fußball: Bundesligist kommt zum FCR. In der Liga kämpft das Team mit allen erlaubten Mitteln um den Klassenerhalt.

Düsseldorf steht für Glanz und Glamour. Wer an die Landeshauptstadt denkt, hat die Königsallee im Sinn. Oder den Medienhafen. Vielleicht auch Pelzmäntel und teure Friseure. Aber die Fortuna? Düsseldorfs sportliches Aushängeschild steht viel mehr für Arbeit, für Schweiß, für Willen. Ein willkommenes Pendant in einer Metropole, die in vielerlei Hinsicht als eher zwiegespalten gilt.

Wo das Geld sonst gerne mit Überschwang unter die Menschen gebracht wird, bietet die Fortuna einen wunderbaren Kontrast. Bei ihr wird jeder Euro zweimal umgedreht. Zwar wurde der Etat nach dem ausgiebig gefeierten Aufstieg in die Bundesliga fast verdreifacht (von 11 auf gut 30 Millionen), im Fußball-Oberhaus gehört man damit aber zu den bescheidensten Vereinen. Was auch bedeutet, dass die Düsseldorfer zu den Mannschaften gezählt werden, die im Kampf um den Klassenerhalt Probleme bekommen könnten.

Das Spiel zwischen dem Landesligisten FC Remscheid und Fortuna Düsseldorf findet am Mittwoch um 19 Uhr statt. Austragungsort ist das Röntgen-Stadion. In der Halbzeit springen Fallschirmspringer des FSC Remscheid ins Stadion.

Doch Vorsicht: Schon in der Zweiten Liga hat die Fortuna selten fußballerische Leichtigkeit auf den Platz gebracht, sondern meist für harte Arbeit gestanden. Dazu für eine passende Taktik und eine gute Kondition. In Verbindung mit einer auffälligen Geschlossenheit war man für viele Teams ein sehr unangenehmer Gegner gewesen. In der Bundesliga will man sogar „eklig“ sein, wie es Trainer Friedhelm Funkel im Kicker-Sonderheft formuliert hat.