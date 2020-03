Vor allem Bedürftige stehen im Fokus : Remscheider Foodsaver wollen aktiv bleiben

Remscheid Die Lebensmittelretter nehmen jetzt vor allem Bedürftige in den Fokus.

Auch in Zeiten von Corona geht die Rettung von Lebensmitteln weiter. Gerade auch deswegen, weil die Abnehmer der geretteten Lebensmittel oftmals bedürftige Menschen sind. Umso wichtiger sei die Arbeit der Foodsharer im Moment, sagt Food-Botschafterin Elisabeth Erbe. Zwar würden die Tafeln auch weiterhin ihren Dienst versehen, sagt sie und ergänzt: „Aber da müssen die Mitarbeiter auch von Tag zu Tag sehen, wie es weitergeht. So gehören etwa in der Ausgabestelle in der Versöhungskirche in Bliedinghausen die Mitarbeiter selbst zur Risikogruppe – daher haben wir Foodsharer am vergangenen Dienstag die Ausgabe von Obst und Gemüse übernommen.“