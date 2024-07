Street-Food-Festival in Remscheid Gäste enttäuscht vom neuen Standort

Daneben gab es auch viele süße Verführungen wie Churros, köstliche Cheesecake-Variationen oder brasilianisches Stil-Eis mit fruchtigen Zutaten. Der Samstag allerdings gestaltete sich auf der versiegelten Alleestraße bei hitzigen 30 Grad mehr als mau. Bei dieser Hitze war kaum an Esse zu denken, so dass sich außer am Getränkestand von „tat&drang“ oder am Stand mit frisch gebrühtem Eistee kaum etwas an den übrigen Foodtrucks tat. „Das war bis jetzt nicht dolle“, äußerte nicht nur Kai Harbig selbst, sondern auch einige der Foodtrucks-Betreiber.