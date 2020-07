Präsent für Oberbürgermeister Mast-Weisz : Flüchtlingsfamilie bedankt sich bei den Remscheidern

Remscheid Überraschungsbesuch beim Oberbürgermeister: Die Familie Almohamad war gekommen, um sich zu bedanken. Sie übergaben Burkhard Mast-Weisz, stellvertretend für die gesamte Stadt, ein selbst gemachtes Mosaik des Remscheider Stadt-Wappens.

Mit großem Engagement konnte sich die Familie in der Folge in Deutschland eine Existenz aufbauen, so lernten sie Deutsch und der Familienvater fand eine Arbeits­stelle. Aus dem zunächst befristeten Arbeitsverhältnis ist mittlerweile eine Festanstellung geworden.

Mit dem im Januar in Kraft getretenen Beschäftigungsduldungsgesetz ist es nun auch möglich, nach weiteren 30 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Zu den Voraussetzungen dafür gehören ein fester Arbeitsplatz und hinreichende Deutschkenntnisse. Diese Möglichkeit will die Familie nutzen, um auch in Zukunft in der neuen Heimat leben und arbeiten zu können.