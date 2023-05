Reaktion aus Remscheid vor dem Flüchtlingsgipfel „Wenn die Zahlen steigen, wird es eng“

Vor allem ums Geld wird es gehen, wenn sich die Chefs der Bundesländer am Mittwoch in Berlin mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Mitgliedern seines Kabinetts zum Flüchtlingsgipfel treffen. Die Länder drängen darauf, dass sich der Bund stärker an den Kosten für Aufnahme, Unterbringung und Integration von Geflüchteten beteiligt. Der aber hat bereits im Vorfeld verlauten lassen, dass er dazu keine Veranlassung sieht.