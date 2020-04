Morsbachtal : Flammen zerstören Fachwerkhaus

Remscheid In der Nacht zu Samstag ist im Morsbachtal ein Fachwerkhaus von Flammen zerstört worden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Das Haus ist einsturzgefährdet.

Mit 50 Einsatzkräften ist die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen zur Straße Platz im Morsbachtal ausgerückt. Wie die Feuerwehr-Leitstelle mitteilte, ging der Alarm um 3.51 Uhr ein. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand ein Fachwerkhaus bereits in Vollbrand: Die Fassade brannte, aus dem Dachstuhl schlugen Flammen. Wie sich später herausstellte, war das Haus seit nicht bewohnt. Ein Statiker stellte fest, dass das Fachwerkhaus einsturzgefährdet sei. Die Mitarbeiter des Umweltamtes kontrollieren, ob schädliche Substanzen in den Morsbach geflossen seien. Umweltschäden durch Löschwasser konnten sie nicht feststellen.