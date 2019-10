Einigung mit Bewohnern wird angestrebt : Feuerwehrwache Lüttringhausen ist für Bibliothek geeignet

In die Alte Feuerwehrwache könnte die Stadtteilbibliothek von Lüttringhausen umziehen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Verwaltung favorisiert das denkmalgeschützte Haus.

Lesen, wo einst Feuerwehrmitglieder eilig in ihre Ausrüstung schlüpften und in den Wagen zum nächsten Einsatz stiegen? Das könnte Realität werden. Die alte Feuerwehrwache Lüttringhausen als neuen Bibliotheksstandort zu nutzen, sei eine gute Idee, sagt Remscheids Baudezernent Peter Heinze.

Seit dem Umzug der Freiwilligen Löscheinheit Lüttringhausen in das moderne Gerätehaus vor zwei Jahren, sind die ehemaligen Wagenhalle sowie Umkleideräume ungenutzt. Nachdem die Verwaltung unter anderem für die Nachnutzung zunächst ein gastronomisches Konzept in Betracht zog, scheinen sich nun die Pläne für die Unterbringung der Stadtteilbibliothek in das denkmalgeschützte Gebäude zu verfestigen.