Feuer in Remscheid Feuerwehr rettet Person aus brennender Wohnung

Gegen 22.30 Uhr rückte die Feuerwehr Remscheid am Samstag zu einem Brand in Lüttringhausen am Timmersfeld aus. Die Berufsfeuerwehr Remscheid sowie die Freiwillige Feuerwehr Lüttringhausen fanden an der Einsatzstelle einen Zimmerbrand im fünften Obergeschoss vor. Nach kurzer Zeit konnte eine Person aus der betroffenen Wohnung gerettet werden. Der Brand konnte danach schnell gelöscht und die Wohnung belüftet werde.