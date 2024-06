Feuerwehr Remscheid Fusionierte Löscheinheit Lüdorf-Born feiert Einweihung

Doch der Nachwuchs alleine, war es nicht, der den Weg zur nun fusionierten Einheit mit neuem Feuerwehrhaus ebnete. Das war der Wunsch der damaligen Einheitsführer, Lothar Bender (Bergisch Born) und Markus Labenz (Lüdorf). Gemeinsam suchten sie Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan 2018 auf und brachten eine Fusion ihrer Einheiten ins Spiel. Ein Weg, den Eul-Jordan sehr begrüßte, zumal der damalige Bedarfsplan einen Neubau der beiden Gerätehäuser vorsah, da beide Immobilien längst nicht mehr zeitgemäß waren. Die neueren Fahrzeuge passten längst nicht mehr in die alten Hallen. Um die Gefährte zu parken, mussten nicht nur Spiegel eingeklappt werden. Zum Teil wurden größere Einkerbungen in die Wände gemeißelt, um die Feuerwehrfahrzeuge in den Hallen abschließen zu können. Die Umkleiden waren für die heutigen Bedürfnisse, in denen beispielsweise auch Frauen ihren Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr verrichten, nicht mehr ausgerichtet. Überhaupt reichten die Dimensionen der Schulungs- oder Waschräume nicht aus. Ob sich zwei Neubauten auf so kurzer Entfernung realisieren lassen würde, war also fraglich. Eine Fusion war daher nicht nur aus Kostensicht besser. Auch personell würde die Fusion, mehr Möglichkeiten bieten. Denn schon länger, erinnerte Eul-Jordan, standen die beiden Einheiten in gemeinsamer Alarmierungsbereitschaft.