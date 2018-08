Feuerwehr löscht Altpapier in Recycling-Firma

Altpapier brennt in Recyclingfirma

Remscheid Äußerst kurze Wege sind ein Grund dafür, warum die Feuerwehr einen Brand in einer Recyclingfirma gestern Mittag schnell unter Kontrolle hatte. Das Unternehmen Reconcept Peters liegt gleich um die Ecke der Hauptfeuerwache im Industriegebiet Auf dem Knapp.

Als die Brandmeldeanlage im der Leitstelle anschlug, waren die Retter in wenigen Minuten am Einsatzort, berichtet Einsatzleiter Ulrich Schnell. Aus noch unbekannten Gründen hatte sich in der Halle des Unternehmens, das Wertstoffe für das Recycling sammelt und aufbereitet, Altpapier entzündet. Eine knappe halbe Stunde brauchten die Einsatzkräfte, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.