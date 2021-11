Feuerwehr-Einsatz in Remscheid : Ein Schwerverletzter bei Dachstuhlbrand

Die Dachgeschosswohnung brannte komplett aus. Foto: FW Remscheid/Patrick Gröne

Remscheid Bei einem Dachstuhlbrand in Remscheid ist am Samstag der Bewohner schwer verletzt worden. Er musste in eine Spezialklinik transportiert werden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

In der Nacht zum Samstag sind gegen 1.40 Uhr gleich mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Remscheid eingegangen. Wie Einsatzleiter Patrick Gröne berichtet, war bereits auf der Anfahrt zur Wermelskirchner Straße der Feuerschein zu erkennen. Alle Bewohner des Wohnhauses hatten sich schon in Sicherheit gebracht. Der Bewohner der betroffenen Dachgeschosswohnung wurde durch die Polizei betreut und an den Rettungsdienst übergeben. Seine Wohnung stand komplett im Vollbrand.

Aus dem angrenzenden Nachbargebäude evakuierte die Feuerwehr zwei Personen, die während der Löschmaßnahmen in einem Rettungswagen betreut worden sind. Das Feuer zerstörte das Dach sowie die obere Wohnung. Eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile sowie Nachbargebäude konnte verhindert werden. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen war das Wohnhaus jedoch nicht mehr bewohnbar und fünf Personen mussten in einer Notunterkunft untergebracht werden. Die Wermelskirchner Straße war während des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt. Gegen 4.50 Uhr war der Einsatz beendet.

Zur Klärung der Brandursache nimmt die Polizei die Ermittlungen auf.

