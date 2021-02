Feuerwehr-Einsätze in Remscheid : Neun verletzte Mitarbeiter, eine tote Katze

Die Feuerwehr verhinderte im Fuchsweg eine Ausbreitung der Flammen. Foto: Bernward Lamerz

Bei einem Brand in einem Remscheider Gewerbegebiet haben am Dienstag neun Mitarbeiter eine Rauchvergiftung erlitten. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Hausbrand gerufen. Eine Katze überlebte nicht.

Die Feuerwehr Remscheid wurde am Dienstag gegen 11 Uhr zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb gerufen. Nach ersten Erkenntnissen ist an einem Automaten zum Sandstrahlen von Werkstücken durch Schweißarbeiten ein Feuer entstanden. Die Halle wurde stark verraucht, bei Löschversuchen der Mitarbeiter wurden neun Personen verletzt. Ein Mitarbeiter musste zur Weiterbehandlung ins Sanaklinikum Remscheid gebracht werden. Die Löschmaßnahmen zeigten schnellen Erfolg. Ein größerer Schaden blieb aus.

Am frühen Nachmittag wurden die Löscheinheit Lüttringhausen, die Löscheinheit Lennep und die Berufsfeuerwehr zu einem Brand in den Fuchsweg in Lüttringhausen gerufen. Nachbarn hatten Rauch in einem Reihenmittelhaus bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war das gesamte Haus verraucht, die junge Familie war nicht zuhause und blieb unverletzt. Von ihren drei Katzen konnte ein Tier nicht mehr lebend aus dem Haus gerettet werden.

Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Hauses. Durch die starke Rauchentwicklung ist das Haus jedoch unbewohnbar. Die junge Familie konnte laut Feuerwehr bei Verwandten unterkommen. Die Brandursache ist noch unklar.

(red)