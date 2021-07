Feuerwehr-Einsätze in Remscheid : 74-jähriger Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Feuerwehr-Einsätze in Remscheid

Remscheid Nach den unzähligen Hochwasser-Einsätzen seit Mittwoch gab es für die Remscheider Feuerwehr auch am Wochenende keine Zeit zum Durchatmen.

In der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis zum frühen Sonntagmorgen, 6 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zu zwölf größeren Einsätzen alarmiert. Zudem wurden drei Brände mit „Menschenleben in Gefahr“ gemeldet.

Am Samstagnachmittag kam ein 74-jähriger Remscheider bei einem Verkehrsunfall auf der Presover Straße ums Leben. Der Radfahrer war unvermittelt aus einer Parkhaus-Einfahrt auf die Straße eingebogen. Ein 51-Jähriger, der mit seinem Pritschenwagen auf der Presover Straße unterwegs war, leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Trotz notärztlicher Versorgung und Reanimation verstarb der 74-Jährige noch am Unfallort.

Einen Hund rettete die Feuerwehr am Samstag aus einer stark verrauchten Wohnung an der Freiheitstraße. In der dritten Etage des Mehrfamilienhauses war Essen auf dem nicht ausgeschalteten Herd angebrannt. Personen waren nicht zu Hause.