Feuer in der Altstadt von Remscheid-Lennep, eine Person schwer verletzt Rettung durch Sprung aus dem Fenster

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Sonntag um 22.46 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Wetterauerstraße in Lennep gerufen. Als die Helfer eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem ersten Obergeschoss des Fachwerkhauses. Darüber hinaus wurde eine Person vermisst. Sie war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fenster gesprungen und konnte schnell gefunden werden. Aufgrund der starken Verletzungen und einer Rauchgasvergiftung musste der Patient in eine Fachklinik transportiert werden.