Brand in Remscheid : Feuer am Sana-Klinikum – Zeugen sagen vor Gericht aus

Remscheid/Wuppertal Die Verhandlung gegen die 51-jährige Wuppertalerin mit einer gefürchteten Vorliebe für Feuerzeuge ging mit ausführlichen Informationen und der Vernehmung der Zeugen weiter.

Ihre Taten wiegen schwer. Nur mit viel Zufall und Glück konnte im Februar 2018 am Sana-Klinikum das Übergreifen des Brandes von Plastikfolie in der Baustelle des Erweiterungsbaus verhindert werden. Wegen des Rauchs und der giftigen Gase musste damals das Krankenhaus evakuiert und das Herzzentrum bis in den Nachmittag geschlossen werden.

Dass sie es gewesen sein muss, die ohne Rücksicht den Brand verursacht hatte, stellte die Polizei an den Verletzungen ihrer Hände fest, und natürlich am Feuerzeug, das dort gefunden wurde. Dass sie noch nicht einmal die eigene Sicherheit im Blick hatte, zeigte der Brand in der Diakonie, in der sie der Hausmeister nach dem Alarm aus dem mit einem Sessel blockierten Bad retten musste. Ihr Kommentar zur Gefahr, die von einem brennenden Kopfkissen für die anderen Mitbewohner ausging: „Das ist mir alles egal.“