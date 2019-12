Fußball in Remscheid : Sahin Sezer ist neuer FCR-Trainer

Remscheid Fußball-Landesligist FC Remscheid hat einen Nachfolger für Marcel Heinemann.

Nach einem verlorenen Testspiel gegen den Oberligisten SC Velbert (2:6) war für Heinemann Schluss, ein Nachfolger musste her. Und der war schnell gefunden: Sahin Sezer wird beim FC Remscheid in Zukunft als Übungsleiter an der Seitenlinie stehen. Für das Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen den FSV Duisburg (2:4) hatte noch Markus Hosnjak interimsmäßig übernommen.