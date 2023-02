F(l)air-Weltladen in Remscheid Fastenzeit: Sieben Wochen Produkte aus dem Fairen Handel

Das deutschlandweite Interesse an fair gehandelten Produkten ist in den vergangenen Jahren gestiegen. So lag der Umsatz der 900 Weltläden in Deutschland im Jahr 2021 bei 1,9 Milliarden Euro, im Jahr zuvor waren es 780 Millionen Euro. „Das ist natürlich in Bezug auf den Gesamtumsatz verschwindend gering, aber ich denke, dass sich daraus noch viel entwickeln kann“, zeigt sich Brauers optimistisch.