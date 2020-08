Viele Fans in Remscheid : Mangas sind auch nur eine andere Form des Romans

Manga-Fan Daniel Kornwinkel ist Buchhändler bei Thalia in Remscheid und sorgt für ein breites Angebot. Foto: Moll Foto: Jürgen Moll

Remscheid Manga-Fans gibt es in Deutschland seit den 80ern. In Remscheid kam der Hype später an. Inzwischen gibt es eine eingefleischte Fan-Gemeinde und auch die Bibliotheken haben Mangas schon lange im Bestand.

Von Melanie Aprin

Daniel Kornwinkel (27) freut sich über jeden Kunden, der die Thalia-Buchhandlung im Allee-Center betritt. Allerdings gibt es eine Käufergruppe, der er sich ganz besonders verbunden fühlt: „Wenn ich jemanden vor unseren Regalen mit Mangas stehen sehe, ist mein Interesse schlagartig geweckt“, sagt der Buchhändler, der seit sechs Jahren Teil des Teams der Remscheider Filiale ist.

Hier kann er mitsteuern, welche Literatur es ins Sortiment schafft, und da dürfen aus seiner Sicht Mangas auf gar keinen Fall fehlen: „Um die Comics aus Japan hat es auch in dieser Stadt einen regelrechten Hype gegeben.“ Das habe dazu geführt, „dass wir für dieses Genre inzwischen vier Regalmeter bereithalten“. Er als Manga-Liebhaber könne dabei „immer wieder gute Tipps geben, welche Serien wir unbedingt noch anbieten sollten“. Denn der Hunger echter Manga-Fans nach neuer Ware sei groß – so groß, dass manch ein Top-Kunde „daheim mehr Bände besitzt, als wir hier vor Ort stehen haben“.

Dass Kornwinkel in seiner Buchhandlung vom Manga-Hype mehr zu spüren bekommt als beispielsweise die Mitarbeiter der Remscheider Bibliotheken, überrascht ihn dabei nicht: „Manga-Freaks sind nicht nur Leser, sondern auch Sammler. Sie wollen am liebsten alle Bände einer Serie besitzen“, erklärt er. Weil das so ist, stehe man diesbezüglich auch nicht in Konkurrenz zu städtischen Büchereien. Denn dort könne man die Comics aus Fernost eben nur ausleihen – „was aus Sicht der Manga-Community weniger reizvoll ist“.

Eine Feststellung, die Stephanie Röder vom Kommunalen Bildungszentrum mit Daten aus der Zentralbibliothek stützen kann: „Mit Blick auf unsere Ausleihzahlen kann man eher nicht von einem Hype sprechen“, teilt die Sachgebietsleiterin der Abteilung Kinder- und Jugendbibliothek mit. Obwohl man schon seit 2008 Mangas im Bestand habe, seien andere Comics nach wie vor beliebter: „Wir können beobachten, dass sie eine größere Zielgruppe ansprechen.“ Zudem gebe es unter den Mitgliedern der Bilbiothek „keine reine Manga-Leserschaft“. Vielmehr würden „diese Leserinnen und Leser auch andere Medien ausleihen“. Darüber hinaus könne sie feststellen, „dass Mangas eher von einer jüngeren Leserschaft ausgeliehen werden. Trotzdem habe man „auch im Erwachsenenbereich den Bestand im vergangenen Jahr neu aufgestockt und einige neue Reihen erworben“.

Röder kann aber keine ­persönliche Empfehlung aussprechen, „weil ich selbst keine Mangas lese“. Das bedeute keine mangelnde Wertschätzung: „Mangas haben für mich denselben Stellenwert wie klassische Romane.“ Letztlich ­seien ja auch Mangas nur eine andere Form des Romans. Da zu unterscheiden zwischen besserer und schlechterer Literatur mache aus ihrer Sicht keinen Sinn: Deutschland sei „eines der wenigen Länder“, in denen diese Unterscheidung überhaupt gemacht werde. Dabei habe doch „jede Art von Literatur ihre Berechtigung“.

Ein Satz, den Thalia-Mitarbeiter Kornwinkel ganz und gar mittragen kann. Zumal auch er vor Ort beobachten kann, „dass Manga-Kunden nicht nur Mangas kaufen“. Oft hätten sie eine zusätzliche besondere Vorliebe für Fantasy-Bücher oder Science-Fiction-Romane. Letzteres sei nicht ungewöhnlich, weil das Interesse an Science Fiction nur über Mangas kaum abzudecken sei: „Die häufigsten Manga-Genres sind Romance, Action und Mystery.“ Science-Fiction-Mangas seien „eher eine Nische, die sich für die Autoren und Zeichner kaum auszahlt“.