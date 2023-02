„Längst Alltag“ in Remscheid Falschparker werden mit dem Handy angezeigt

Remscheid · Apps wie „Wegeheld“ erleichtern es Bürgern, Verstöße im Straßenraum per Mobiltelefon an die Ordnungsbehörden zu melden. Bürgeranzeigen, die online eingehen, gehören auch in Remscheid längst zum Tagesgeschäft.

07.02.2023, 16:00 Uhr

Smartphones sind ein gängiges Mittel zur Beweissicherung. Foto: Jürgen Moll