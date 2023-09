Wegen fahrlässiger Tötung in Remscheid Unfallfahrer muss vier Jahre in Haft

In der Anklageschrift ist zu lesen, dass die Männer im Auto erhebliche Mengen Amphetamine und Cannabis konsumiert haben sollen, bevor sie auf die K2 von Forsten in Richtung Hückeswagen abgebogen sein sollen. Der 49-Jährige setzte – angeblich ohne zu blinken – in einer langgezogenen Rechtskurve in der Nähe einer Bushaltestelle zum Überholvorgang an. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er frontal mit dem VW Golf der beiden Frauen.