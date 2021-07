Explosion in Remscheider Wohnhaus : „Zum Glück ist kein Gas ausgetreten“

Ein tiefer Riss zieht sich durch die Hauswand der Nummer 93 an der Nordstraße. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Die Explosion in einem Mehrfamilienhaus an der Nordstraße in der Nacht zu Samstag ist glimpflich ausgegangen, erklärt die Feuerwehr. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, eine weitere ist flüchtig. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.