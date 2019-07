Sport in Remscheid : Ex-Nationalspieler wird Mentaltrainer

Info

Fußballprofi Christian Pander wurde am 28. August 1983 in Münster geboren. Seit 2001 spielte er in der A-Jugend von Schalke 04, dessen Profikader er von der Saison 2004/05 bis zum Jahr 2011 angehörte. Danach wechselte er zu Hannover 96, wo er bis zum Ende der Saison 2014/15 spielte. Anderthalb Jahre später beendete er seine Karriere.