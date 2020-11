Evertzberg in Remscheid : Bäckerei mit Aussicht in Lennep

Lennep Die 43. Filiale hat die Bäckerei Evertzberg vor einigen Tagen eröffnet. Und sie ist etwas anders als die bekannten Standorte. An der Fritz-Reuter-Straße in Lennep entstand ein zweigeschossiger Bau.

Über eine Außentreppe, die noch überdacht wird, gelangen die Kunden auf eine Terrasse mit Blick über die Ringstraße hinüber in Richtung Christhausen. Kaffee und Kuchen mit Aussicht sozusagen. 30 Kunden finden hier oben Platz. Aktuell sorgen Wärmelampen dafür, dass Kunden auf der Terrasse nicht frieren. Die Bauweise war eine Konzession an die bestehende Bebauung in der Umgebung. Mitten in einem Wohngebiet soll sich der Baukörper einfügen. Man habe lange nach einem geeigneten Standort in Lennep gesucht, sagt Verkaufsleiter Ralf Braukmann. Auf einem Garagenhof in einer Seitenstraße der Ringstraße wurde man schließlich fündig. Zwei Jahre dauerte die Umsetzung des Projekts insgesamt.