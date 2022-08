Open Air in Remscheid : Max Mutzke greift in die Trickkiste

Remscheid Der deutsche Sänger gastierte mit einem spektakulären Konzert im Eventgarten. Trortz bestem Open-Air-Wetter war der Besuch verhalten.

Profis wie Max Mutzke liefern ab, egal ob ihm Tausende zujubeln oder – wie jetzt in Remscheid geschehen – nur einige wenige Hunderte in einem ziemlich großen Gelände wie dem Eventgarten, wo es Platz für bis zu 3.000 Personen gibt. Ziemlich verlassen kamen sich da die Besucher vor, die auf dem Areal verteilt, einige gemütlich in Strandstühlen auf Sand vor der Bühne liegend, andere weiter hinten an Stehtischen oder ganz hinten auf überdachten Tribünen sitzend, das Konzert mitverfolgten.

Um zu erkennen, dass Max Mutzke ein Ausnahmekünstler ist, dafür reicht ein Augenblick: Seine soulige Stimme, mal rauchig, mal glasklar, die Kraft, die in ihr steckt und doch so zerbrechlich wirkt, wenn es das Lied erfordert, fesseln jedes Mal, auch wenn er nur ins Mikrofon spricht. Zusätzlich steckt so viel Tiefe und Sensibilität in seiner Musik, dass man gänzlich ohne Widerstand hineintaucht in seine Welt und seine Geschichten. Ob A Cappella, alleine, mit seinem Gitarristen oder mit der geballten Kraft seiner Band im Rücken: Mutzke ist ein versierter Allrounder. Vielleicht half ihm das, um das Konzert in Remscheid zu retten. „Ihr seid echt weniger, als wir geglaubt haben“, entfuhr es ihm bei einer Gelegenheit, bei der er vom Publikum Unterstützung im Refrain einfordert. Nur leise kamen die wenigen Anwesenden gegen die laute Technik an, sodass Mutzke zur Trickkiste griff und statt zu geschlossenen, zu offenen Vokalen wechselte. Große offene „aahs“ statt kleine geschlossene „uuhms“. Das wirkte. Der improvisierte Chor war zu hören. Nach einer knappen dreiviertel Stunde und vorheriger Aufforderung erhob sich das Publikum schließlich auch in den vorderen Reihen aus den Liegestühlen, tanzte mit, bewegte sich zur Musik, klatschte im Takt.