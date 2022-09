Fest in Remscheid : Ev. Kirchenkreis Lennep: Klimaschutz im Mittelpunkt

Remscheid Der Ev. Kirchenkreis Lennep hat sich ein Jahr lang mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Mit einem Klimaschutzfest findet das Jahr am Samstag, 17. September, seinen Abschluss.

Ein Jahr „Kirche für Klima“ liegt hinter dem Evangelischen Kirchenkreis Lennep. Ein Jahr, das am Samstag, 17. September, mit einem großen Klimaschutzfest auf dem Alter Markt in Lennep seinen Abschluss findet. Doch dieser Abschluss ist gleichzeitig ein „Aufschlag für weitere Aktionen“, wie Superintendentin Antje Menn es ausdrückt.

So werde es zahlreiche Informationsstände zum Thema Klimaschutz geben, die von Kooperationspartnern des Kirchenkreises besetzt seien. „Die Stadt Remscheid, die Verbraucherzentrale, Greenpeace , der Eine-Welt-Laden aus Wermelskirchen , die Biologische Station oder die Arbeitsgemeinschaft Schöpfung sind nur einige Vertreter, die mit dabei sein werden“, sagt Antje Menn. Einen ganz praktischen Aspekt bedienten zudem das Reparaturencafé und die Fahrradwerkstatt des Diakonischen Werks. „Das bedeutet, dass man den kaputten Drahtesel oder den defekten Toaster zum Klimaschutzfest mitbringen kann“, erklärt Wolfgang Putz, der Umweltbeauftragte im Kirchenkreis. Das sei Nachhaltigkeit ganz praktisch umgesetzt – denn was repariert werden könne, müsse auch nicht weggeworfen werden.

Personal-Frage in Neuss : Stadt will entfristete Stelle für Klimaschutz-Management

So sei etwa geplant – und hier könne man den „Aufschlag für weitere Aktionen“ sehen –, in den kommenden Jahren alle Gebäude des Kirchenkreises klimaneutral zu ertüchtigen. „Die Bewahrung der Schöpfung ist ein Kernthema unseres Glaubens – insofern werden wir Klimaschutz natürlich auch weiter zum Gegenstand unserer Gottesdienste machen“, sagt Antje Menn.

Heizungsschecks seien für Deutschland wichtig – in Ruanda gehe es um den Erhalt und die Wiederaufforstung der dortigen Wälder, während in Indonesien etwa nachhaltige Gewächshäuser gebaut würden. „Wir sind vor Ort und arbeiten dort konkret. Und wollen die Perspektive des globalen Südens zu uns in den Kirchenkreis holen“, sagt Schmid. Er sehe das Klimaschutzfest auch als Möglichkeit, aus der „kirchlichen Bubble“ herauszukommen und zu zeigen, dass Kirche ebenso Teil der Nachhaltigkeitsbemühungen sei wie Kommunen, Vereine oder Privatpersonen.

Das sieht auch Pfarrerin Annette Cersovsky so. „Wir wissen, dass wir in Sachen Klimaschutz noch nicht optimal aufgestellt sind. Deswegen haben wir uns für unser Klimajahr Experten ins Boot geholt – Netzwerkpartner aus Stadt, Forschung und Privatinitiativen“, zählt sie auf. Man fange an einer Stelle mit etwas Kleinem an – und könne dann sehen, was sich daraus entwickle. „Nicht jeder kann alles gleich gut oder hat die gleichen Interessen. Aber es soll das Bewusstsein geweckt werden, dass wirklich jeder etwas zum Ziel beitragen kann“, sagt die Pfarrerin.