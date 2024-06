Europawahl 2024 in Remscheid CDU gewinnt klar – Grüne stürzen ab – SPD vor AfD

Die CDU ist wie im Bund auch in Remscheid Gewinner der Europawahl 2024. Mit 30,77 Prozent der abgegeben Stimmen liegt die Partei deutlich vor der SPD und den Grünen, die mit 10,37 Prozent als klarer Verlierer aus der Wahl hervorgehen. Ihr großer Aufschwung in der Wählergunst hatte mit der Europawahl vor fünf Jahren begonnen. Es war unter anderem die Zeit von „Fridays for Future“-Demos auf dem Rathausplatz. Mit 21,4 Prozent der Stimmen hatten die Grünen im Mai 2019 bei der Europawahl ihr mit Abstand bestes Ergebnis in Remscheid geholt und noch vor der SPD gelegen. Die hat sie nun nicht nur in Remscheid, sondern auch in Europa wieder eingeholt und klar abgehängt. Und fast noch wichtiger: Die Sozialdemokraten (17,65) liegen am Ende anders – als im Bund – vor der AfD (15,26), die deutlich zulegt.