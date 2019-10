Eschbachtal in Remscheid : Stadt hofft auf Freibad-Millionen

Die Stadtverwaltung nimmt einen erneuten Anlauf, um Fördergelder für die Sanierung des Freibads Eschbachtal zu bekommen. Das sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) auf BM-Nachfrage. Wie berichtet, war ein erster Antrag im Sommer 2018 nicht erfolgreich gewesen.

„Wir versuchen es erneut für das Freibad, so wie wir es der Politik versprochen haben“, sagte Mast-Weisz. Der neue Förderantrag wurde von der Politik zwar noch nicht beraten, liegt aber in Düsseldorf schon vor, weil die Frist dafür am 30. September ablief. Sollte die Politik das Ziel der Verwaltung nachträglich ablehnen, sei der Antrag obsolet, so der OB. Man habe die Frist auf keinen Fall verpassen wollen.

Derweil hat der Sportausschuss-Vorsitzende Markus Kötter (CDU) in einem Brief dem OB parteiisches Verhalten vorgeworfen. Ihn verärgert, dass die SPD an diesem Samstag bei einer Veranstaltung im Freibad, an der auch der OB teilnimmt, über die Pläne für die Freibad-Zukunft informieren will. Es sei die Pflicht des OB gewesen, zunächst die Politik zu informieren, bevor er das Thema für den Wahlkampf nutze. Dazu wäre in der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag Gelegenheit gewesen.