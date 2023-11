Kultur im Bergischen Erster queerer Poetry-Slam in Remscheid

Den Gewinnern winkt zudem ein typisch bergischer Preis – in Form eines handgemachten Schiefer-Pokals. „Mein Vater hat schon seit ‚Zeilensprung‘-Zeiten den Anspruch, für den Gewinner oder die Gewinnerin einen selbstgemachten Preis in der Werkstatt zu machen. Dabei hat er mit Poetry-Slam so gar nichts am Hut“, sagt Anna Lisa Tuczek lachend. Er habe seine Tochter vor einigen Jahren in die Werkstatt gerufen und gesagt, dass er ihr unbedingt etwas zeigen müsse. „Und daraus ist nun diese schöne Tradition geworden“, sagt sie. Erstmals wird diese handgemachte Trophäe nun also auch in Remscheid einen neuen, glücklichen Besitzer finden.