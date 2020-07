Bewegung und Gesund : Erste Kinder haben ihren Sportgutschein

Sportbundchef Reinhard Ulbrich (Mitte) und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (l.) übergeben die ersten Sportgutscheine an Alessandro (5, v.l.), Nils (4), Isabel (5) und Thino (5). Foto: Röser, Henning

Remscheid 3000 Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren erhalten in den kommenden Wochen die Möglichkeit auf eine kostenlose Mitgliedschaft in einem Sportverein für ein Jahr. Am Montag war der Auftakt in der Kita Dicke Eiche.

Alessandro (5), Nils (4), Isabel (5) und Thino (5) besuchen die Kindertagesstätte Dicke Eiche im Remscheider Südbezirk. Spaß an der Bewegung spielt hier jeden Tag eine große Rolle. Gestern bekamen die vier Vorschulkinder ein Geschenk, das ihnen den Spaß am Sport künftig auch in der Freizeit ermöglichen soll.

Einen Gutschein über eine einjährige Vereinsmitgliedschaft im maximalen Wert von 180 Euro überreichte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) gestern zusammen mit Sportbundchef Reinhard Ulbrich den vier Knirpsen, die beim Fototermin noch etwas mehr vom Drachenmaskottchen des Sportbundes beeindruckt waren.

Info Sportbund-Homepage listet Vereine auf Foto: Röser, Henning Teilnehmer Im Brief an die Eltern werden die aktuell teilnehmenden Vereine genannt. Auf der Homepage des Sportbunds gibt es eine regelmäßig aktualisierte Übersicht. Folgejahre Nur zum Start werden die Gutscheine an drei Jahrgänge auf einmal verteilt. In den Folgejahren wird jeweils nur ein Jahrgang (etwa 1000 Kinder) einen Gutschein erhalten. Wert Bis zu 180 Euro darf eine Jahresmitgliedschaft im Verein kosten.

Der Termin in der Kita war der Startschuss einer groß angelegten Aktion. Insgesamt rund 3000 Familien mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren werden in den nächsten Wochen in ihrer Kita einen solchen Gutschein erhalten. 96 Prozent aller Kinder werden so erreicht, der Rest erhält den Gutschein mit der Post.

Dahinter steckt die Idee, dass Bewegung und Sport nicht nur gut für die Gesundheit der Kinder, sondern auch für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit sind. „Je früher die Kinder mit dem Sport anfangen, desto besser“, nahm Reinhard Ulbrich Bezug auf wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema.

Ulbrich lobte die sehr gute Zusammenarbeit von Stadt und Sportbund bei diesem Projekt. „Damit liegen wir ganz weit vorn“, sagte Ulbrich. Nur wenige Städte in NRW hätten so ein Angebot. Nach viel Vorarbeit fanden die Partner in Bielefeld ein Modell, das sich auf die Seestadt auf dem Berge übertragen lässt.

Eltern und Kinder können aktuell aus den Angeboten von zwölf Remscheider Vereinen auswählen. Alle haben eine Kinderschutzvereinbarung unterschrieben und ein Präventions- und Schutzkonzept erstellt und sich damit verpflichtet, Kinder vor Gefährdungen zu schützen. Ulbrich geht davon aus, dass mehr Vereine dazu kommen werden. Schließlich soll das Programm auch dabei helfen, Kinder und Eltern früh auf das vielfältige Sportangebot der Vereine in ihrer Stadt aufmerksam zu machen.

Dass es Nachfrage für Sportangebote für Kindern auch schon in diesem Alter gibt, kann Nancy Lambeck von TuRa Süd nur bestätigen. Das Kinderturnen des Vereins im Südbezirk ist sehr beliebt. „Sport, Spiel, Spaß“ heißt vielsagend das Programm des Reinshagener Turnerbunds in der Halle Schimmelbuschweg. Gleich auf drei Fußballteams im Bambini-Alter (vier bis sechs Jahre) verweist stolz Berthold Fahl vom BV 10 mit Sitz am Neuenkamp. Außerdem im Angebot: Tennis, Rollhockey, Kinderschwimmen, Handball, Judo, Rollkunstlauf, Zumba, Korfball, Karate, Kickboxen oder Tschoukball.

Zwei mal können Kinder und Eltern mit dem Gutschein in die Angebote der teilnehmenden Vereine reinschnuppern. Wer sich dann für einen Eintritt entscheidet, kann für ein Jahr kostenlos an den Sportangeboten teilnehmen. Gültig ist der Gutschein länger als nur ein Jahr. Wer also abwarten will, bis sein Kind etwa älter ist – manche Angebote beginnen erst ab 5 oder 6 Jahren – kann dies tun.