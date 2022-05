Schausteller und Besucher zufrieden : Erfreuliches Comeback der Remscheider Maikirmes

Mit dem Besuch waren die Schausteller an den ersten Tagen sehr zufrieden. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Remscheid Nach der langen Corona-Pause sind Schausteller und Besucher angenehm überrascht vom Volksfest auf dem Schützenplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Die Pandemie scheint der Maikirmes des Remscheider Schützenvereins mehr als gut getan zu haben: Nach zwei Jahren Pause kehrte am Freitag das Rummelvergnügen zurück auf den Schützenplatz und bescherte den Besuchern Amüsement; bei Beschickern und Schaustellern klingelte die Kasse.

Im Gänsemarsch ging es am späten Samstagnachmittag durch die Gassen, zwischen Spielautomaten, Würstchenbuden, Süßigkeitenstand und Karussells. Viele Familien mit kleinen Kindern schlenderten in der Masse mit und hatten Mühe, den von blinkenden und funkelnden Fahrgeschäften überwältigten und vom süßlichen Zuckerwattegeruch betörten Nachwuchs zu bändigen. „Darf ich einen Ballon?“, fragte ein kleiner Junge an der Hand seiner Mutter, als beide an einer imposanten Säule aus wehenden Heliumballons vorbeigingen. „Später. Du willst doch bestimmt erst mal auf ein Karussell. Da stört er doch nur“, erwiderte die Mutter und lenkte damit die Aufmerksamkeit des Jungen auf den voll besetzten Autoscooter und das imposante, 42 Meter hohe Propeller-Fahrgeschäft „Extrem“, das die mutigen und schwindelfreien Fahrgäste mit 120 km/h durch die Lüfte schwingt. „Dafür bist du aber noch zu klein“, sagte die Mutter.

Laura Castro Sanchez und Lorena Schmidt hoffen auch auf die Treue der Besucher. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Info Abschlussfeuerwerk am Freitag Zeiten Bis zum 8. Mai ist die Maikirmes täglich ab 14 Uhr, sonntags ab 12 Uhr geöffnet. Mittwoch, 4. Mai, ist Familientag. Dann locken die Schausteller mit günstigen Preisen. Am Freitag, 6. Mai, gibt es ein Abschlussfeuerwerk.

In die nächste Gasse abgebogen, eröffnete sich der Blick auf jenes Fahrgeschäft, an dem bereits zahlreiche Generationen in ihren jungen Jahren die ersten, mal mehr, mal minder erfolgreichen Flirtversuche starteten: Der „Break Dance“ war auch an diesem Samstag wieder voller Teenager, die in Grüppchen rund um das Fahrgeschäft standen und entweder auf ihre Fahrt warteten oder einfach die Atmosphäre genossen. „Es fühlt sich so gut an, wieder hier zu sein“, sagte etwa Liliana (17). Mit ihren Freundinnen Miriam und Celina war sie gekommen, um nach langer Zeit endlich wieder etwas Spaß zu haben und Leute zu treffen. „Wir haben uns mit Freunden verabredet und wollten später noch gemeinsam über die Kirmes gehen“, berichtete Miriam.

„Uns gefällt es dieses Jahr überraschend gut“, urteilte Besucher Malte. Der Familienvater war mit seiner Frau Kirsten und den beiden Kindern Ben (6) und Mirella (3) gekommen, „weil wir jetzt wirklich lange nicht mehr auf der Maikirmes waren.“ Zuletzt, äußerte Malte offen, „fiel der Besuch nicht so positiv aus. Da war ja kaum was los und die Fahrgeschäfte waren auch nicht so toll. Das war ja mehr eine Fressbudenmeile als eine Kirmes. Aber dieses Jahr finde ich sie sehr angenehm, ausgeglichener und es sind erstaunlich viele Leute unterwegs.“

Unweit des „Break Dance“ drehte sich das gut gefüllte Familienkarussell „Hollywood Star“ unter den typischen Kirmesansagen, die Sascha Tippelt hinter der dicken Glasscheibe der Kasse immer wieder ins Mikro rief, wenn er nicht gerade wieder eine Fahrt verkaufte. „Wir sind sehr zufrieden und sehr überrascht über die sehr positive Resonanz. Man merkt, dass das Publikum nach der langen Zeit endlich wieder raus will.“

Das bestätigte auch Rolf Fuhrmann vom großen Bierstand. Auf seiner Außenterrasse waren so gut wie alle Plätze besetzt, an der Theke waren nur vereinzelt Hocker frei. „Wir sind sehr froh, wie die Kirmes gestartet ist. Schon am Freitag zum Feuerwerk war es richtig voll, und jetzt, bei dem guten Wetter, sind auch sehr viele Leute unterwegs. Es ist fast ein Besucher-Niveau wie vor 50 Jahren“, urteilte der Beschicker in vierter Generation. Schon seine Ur-Großeltern hätten einen Stand auf der Remscheider Maikirmes gehabt. Erfreulich sei, dass in diesem Jahr zusätzliche Parkplätze für die Besucher auf dem Platz eingerichtet worden seien. „Das war ja sonst die Jahre immer ein riesiges Ärgernis, weil rund um den Platz Parkverbot war und die Leute nicht wussten, wo sie parken sollten.“