Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Remscheid : Viele Reaktionen auf Gedore-Absage

Nicht zu übersehen: Der Messestand von Gedore auf einer früheren Eisenwarenmesse. Foto: Gedore

Remscheid/Köln Erleichterung in der Belegschaft, Respekt in der Branche – auf den durch die Ausbreitung des Corona-Virus ausgelösten Verzicht auf die Teilnahme an der Eisenwarenmesse erhält der Werkzeughersteller zahlreiche Rückmeldungen.