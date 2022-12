Einzelhandel in Remscheid „Das Weihnachtsgeschäft läuft super“

Ähnlich sieht es Merve Ertürk von „Lorics Parfüm“. Der Verkaufsstand in der Mitte der Mall-Passagen ist auf den Verkauf sogenannter „Duft-Zwillinge“ spezialisiert. Parfüms, die den Originalen vom Duft her nahekommen, aber nur ein Bruchteil derer kosten. Der Renner sei aktuell „Nr. 270 – Baccara Trouge“. „Wir merken, wenn auf Instagram ein Produkt beworben wird, sofort gehen die Verkaufszahlen hoch“, erklärt die junge Verkäuferin. „Wir haben viele junge Kunden aber nicht nur. Und das Geschäft läuft an manchen Tagen super, an anderen weniger, aber im Ganzen wirklich gut.“