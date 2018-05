Remscheid: "Einfach bergisch radeln" als gemeinsames Projekt

Remscheid Von 39 Höhenmetern in Leverkusen-Rheindorf auf 406 Meter bei Marienheide (Müllenbach). "2006 wäre noch keiner auf die Idee gekommen, dass das Bergische Land ein Ziel für Radfahrer sein könnte", sagt Ute Schneider, Geschäftsführerin der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (BSW). Obwohl damals schon die ersten Bahntrassen umgebaut waren, gab es die erste Übersichtskarte der Panorama-Radwege erst 2013. Und es dauerte, bis die Nachfrage nach E-Bikes die Steigungen im Bergischen kompensierte.

Bei der BSW laufen die Fäden zusammen. In ihren Räumen im IHK-Gebäude an der Kölner Straße in Solingen wurde dafür eine Geschäftsstelle eingerichtet. Betreut wird das Projekt von Angelika Schott: "Wir kümmern uns um die Infrastruktur und die Qualität der Trassen, sind Ansprechpartner für Reiseveranstalter, Gäste und Kommunen." Zum Angebot gehören auch Informationen über die angrenzenden Radwege an Ruhr, Rhein und Sieg. Die neue Marketingstrategie unter dem Motto "einfach bergisch radeln" und die frische Übersichtskarte gibt es seit letztem Jahr; im Internet ist man seit Februar präsent.