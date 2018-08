Serie Mein Remscheid : Eine verschworene Einheit

Lothar Bender (l.) und Jens Clever stehen vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bergisch Born. Foto: Meuter, Peter (pm)

Remscheid Die Freiwillige Feuerwehr Bergisch Born ist auch für das Gesellschaftsleben im Ortsteil enorm wichtig.

Die Freiwillige Feuerwehr in Bergisch Born ist aus dem Stadtteil nicht wegzudenken. Nicht nur, weil sie sich um Schutz und Sicherheit in der Ortschaft kümmert, sondern weil ohne die Wehr auch ein großes Stück Geselligkeit in Born verloren gehen würde. Auch um Zukunft und Nachwuchs kümmert sich die Feuerwehr seit 2014 – gemeinsam mit den Lüdorfern.

Die Einheit in Bergisch Born ist zwar nicht die älteste der Remscheider Feuerwehren, aber keine andere Feuerwehr ist älter als ihr eigener Stadtteil. Denn die Ortschaft Bergisch Born, wie sie heute bekannt ist, entwickelte sich erst nach 1885, dem Geburtsjahr der Borner Einheit. Bei ihrer Gründung gehörte die Einheit noch Wermelskirchen an und ging erst nach der kommunalen Neugliederung 1975 in Remscheider Stadtgebiet über.

In ihrer 133-jährigen Geschichte haben sich Equipment und Anforderungen geändert. Aber das große Sommerfest der Einheit war schon immer ein fester Termin im Kalender waschechter Borner. Nach dem Wegfall der Krametsvogelkirmes vor sechs Jahren hat das gesellige Zusammenkommen auf dem Feuerwehrhof den Stellenwert eines Stadtteilfestes erhalten. „Allein aus emotionaler Sicht würde dem Dorf vieles verloren gehen, wenn es die Borner Wehr nicht mehr gebe“, sagt Feuerwehrmann Jens Clever (42): „Denn wir leisten viel unter der Hand, was kaum einer mitkriegt.“



Ihr in die Jahre gekommenes Gerätehaus steht längst auf der Liste der zu ertüchtigenden Wachen. „Ein neues Auto würde allein aufgrund der Größe schon nicht in die Halle passen“, sagt Löscheinheitsführer Lothar Bender, der 27 Aktive in seiner rein männlichen Einheit zählt. „Es ist eine gewachsene Einheit“, betont der 57-Jährige, der seit 35 Jahren im Dienste der Borner steht und viel Wert auf Harmonie legt. Neue Kandidaten, von denen sich die Borner durchaus einige wünschen, müssen in die bestehende Einheit passen.

Drei moderne Fahrzeuge gehören zur Borner Wehr: ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (kurz HLF 10), ein großes Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) und ein Schlauchwagen (SW 100). Ihren Dienst leisten die Borner seit einige Zeit gemeinsam mit den Kollegen aus dem nahgelegenen Lüdorf, aus rein praktischen Gründen. Weil alle Aktiven noch in Vollzeit berufstätig sind und die meisten ihre Arbeitsstelle nicht in Wohnortnähe haben, könnte es bei einem Alarm knapp werden, genügend Helfer zusammenzubekommen. Eine Truppe aus Bornern und Lüdorfern dagegen steht regelmäßig bereit.