Serie Mein Remscheid : Eine Oase im Herzen der Stadt

Annette Keil verbringt so viel Zeit wie möglich in ihrem Kleingarten. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Mitten im Stadtpark bauen Kleingärtner Obst und Gemüse an. Die Gemeinschaft ist ein wichtiger Aspekt.

Beruhigend plätschert das Wasser aus der Pumpe in den Bach, der sich den kleinen Hang entlang schlängelt und im Teich mit den Fischen mündet. Zwischendurch ist der Wind zu hören. Oder das Zwitschern der Vögel. Ansonsten ist nichts zu hören. Ruhe. Eine wahre Oase der Erholung mit Blick über die Stadt.

Genau das schätzt Annette Keil seit elf Jahren an „ihrer“ Kleingartenanlage mitten im Stadtpark. Seit neun Jahren ist sie die Vorsitzende des Kleingartenvereins „Stadtpark e.V.“ am Carl-Grübner-Weg. „Hier kann man nach einem stressigen Tag sehr gut entspannen“, sagt sie. Bei dem schönen Wetter geht sie so gut wie jeden Tag von ihrer Wohnung an der Hindenburgstraße in ihre Parzelle. Die extreme Hitze macht allerdings ihrem Obst und Gemüse zu schaffen. Die Bohnen seien verbrannt. „Dabei habe ich nie gedacht, dass ich einmal Bohnen anbaue“, merkt sie mit einem Lachen an.

Info Zum Kreisverband gehören 26 Vereine Verband Der Kreisverband existiert seit 1918. Ihm sind 26 Vereine mit 1344 Kleingärtnern angeschlossen. 522.454 Quadratmeter Kleingarten gibt es in der Stadt, 40.181 Quadratmeter davon sind Privatgrundstück. Kosten Die Stadt berechnet 20 Cent pro verpachteten Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für Wasser, Strom und Verbrauch. Je nach größer der Parzelle kann man mit 250 bis 400 Euro pro Jahr rechnen. Kontakt Wer sich für eine Parzelle interessierte, erhält beim Kreisverband Infos. Tel. 0 21 91 / 24 12 9 oder per E-Mail an: kleingarten-rs@t-online.de

Durch Zufall kam sie an das rund 295 Quadratmeter große Stück Ruheoase mitten in der Stadt. Ihr Sohn wollte gerne selbst Erdbeeren pflanzen und ernten. Heute sei ihr Sohn da nicht mehr so hinterher, sagt Keil mit einem Augenzwinkern. Aber sie ist geblieben. „In der Anlage hier gibt es eine sehr nette Gemeinschaft. Man sitzt oft noch abends zusammen“, sagt sie. Auch die Mischung aus jüngeren und älteren Mitgliedern stimme. Ein weiterer Vorteil am Kleingarten sei der Anbau. Keil hat neben Erbsen, Bohnen und Möhren auch Salat und Gurken in zwei Hochbeeten. Außerdem züchtet sie im Gewächshaus Tomaten.



Ein Apfelbaum sowie etliche Beerensträucher sorgen für die fruchtige Frische aus dem Garten. Selbstverständlich wird das zu Marmelade verkocht oder auch mal ein eigener Likör hergestellt. „Da weiß man einfach, woher es kommt und dass es nicht gespritzt ist“, hebt Keil hervor. Das Kleingärtnerwesen kannte sie bereit von ihrer Großmutter, die eine Parzelle an der Wilhelmstraße hatte. Damals gab es noch die ganz strengen Regeln für die Hobbygärtner, jeweils zu einem Drittel Obst, Gemüse und Blumen anzubauen. „Das sehen wir heute nicht mehr ganz so streng“, merkt Keil an. Aber einiges gilt auch noch bis heute. Zum Beispiel darf die Hecke nicht höher als 1,20 Meter werden. Auch bestimmte Pflanzen wie Koniferen dürfen nicht gepflanzt werden. Aber noch wichtiger ist der Vorsitzenden, dass die Anlage gepflegt ist.

Im Stadtpark habe es sich sehr zum Positiven entwickelt. Noch vor über 25 Jahren bildeten die Parzellen am Carl-Grübner-Weg gemeinsam mit denen an der Wilhelmstraße und der Herderstraße einen Verein. Heute agieren die Anlagen selbstständig. Das funktioniere gut, sagt Keil. Mit viel Liebe zum Detail haben die Pächter am Stadtpark ihre Teile gestaltet. Insgesamt gibt es dort 34 Parzellen, zwei davon sind frei. Die Größe variiert zwischen 230 und 450 Quadratmetern. Da gibt es immer etwas zu tun und die Hanglage bergt einige Herausforderungen für die engagierten Kleingärtner.