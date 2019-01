Konzert: Eine Nacht mit virtuosem Gitarrenspiel

Remscheid Das Meisterkonzert beim internationalen bergischen Gitarrenfestival begeisterte Fachpublikum und Fans.

Es ist der Höhepunkt der alljährlichen Gitarren-Fachtagung in Küppelstein: Eine Nacht, in der international anerkannte Gitarristen unaufgeregt die Bühne betreten und mit ihrem Talent und ihrer Fingerfertigkeit diverse Facetten der klassischen Gitarrenkunst präsentieren und damit selbst ein bereits fachkundiges Publikum nachhaltig beeindrucken.

So auch vergangenen Freitag im großen Saal der Akademie. Zahlreiche Festivalteilnehmer waren dabei, als der mehrfach ausgezeichnete Gitarrist Rovshan Mamedkuliev aus Aserbaidschan in seinem schwarzen Anzug die ausgeleuchtete Bühne betrat. Seine Gitarre reckte er dem klatschenden Publikum entgegen, als würde er dem Saiteninstrument das Rampenlicht überlassen. Doch das Instrument ist als Instrument nur so gut, wie derjenige, der es beherrscht. Und der 32-jährige Mamedkuliev, das wurde nach wenigen Handgriffen mehr als deutlich, ist ein wahrer Meister.

Sein gut einstündiges Konzert spickte er mit klassischen Werken für Gitarre spanischer und südamerikanischer Komponisten, wie etwa einer Variation des Werks „Folia“ von Miguel Llobet (Spanien) und „La Catedral“ von Agustin Barrios Mangoré (Paraguay) oder auch russischer Folklore, wie das Stück „The old lime tree“ seines befreundeten Komponisten Sergei Rudnev. Für Furore sorgte Mamedkuliev allerdings mit dem mehrminütigen Meisterwerk „Gran Jota“ von Francisco Tárrega. Ein Werk, das die gesamte Klangfarbe einer Gitarre auf den Servierteller freigibt und einen versierten Gitarristen in die Lage versetzt, ein komplettes Orchester aus sechs Saiten zu ersetzen. Furios, leidenschaftlich und schlichtweg atemberaubend flogen Mamedkulievs Finger über den Gitarrenhals und entlockten dem Instrument wunderbare Klänge, die von satt und kräftig, bis sanft und filigran reichten. Er zupfte, strich und klopfte, und jede Bewegung seiner Hände löste eine neue Klangfarbe aus. Dafür erntete der Gitarrist stürmischen Beifall seiner Kollegen, die das unübersehbare Talent des Aserbaidschaners anerkannten.

Nach einer kurzen Pause, die den Anwesenden Gelegenheit zum Austausch gab, ging die musikalische Reise weiter ins paradiesische Brasilien. Das Duo Vitor Diniz (Querflöte) aus Paraíba und Mateus Dela Fonte aus Bahia an der siebensaitigen Gitarre präsentierten den aus ihrer Heimat stammenden instrumentalen Musikstil „Choro“, das – wie Dela Fonte erklärte, „eine brasilianisierte Polka ist.“ In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts brach auch in Südamerika das Polka-Fieber aus. Allerdings nur bei der Oberschicht. Womöglich, so die Vermutung des brasilianischen Gitarristen, hat sich der Choro aus der Fusion zwischen Polka und der Musik afrikanischer Sklaven entwickelt. Eine entsprechende Frische und Leichtigkeit prägen den neu entstandenen Musikstil, mit dem das Duo das Publikum zum Wippen animierte.