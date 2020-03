„Zeit“-Kritiker Ijoma Mangold liest in Remscheid : Eine Jugend in Deutschland

Der Autor Ijoma Mangold kommt am 18. März zu einer Lesung nach Remscheid. Foto: C.Sebastian/C. Sebastian

Remscheid Wenn ein Literaturkritiker die Seite wechselt und selbst als Autor hervortritt, besteht ein erhöhtes Risiko. Die Journalisten-Kollegen haben ein besonderes Augenmerk auf das Buch. Die virulente Neigung lauert, das Werk einer neidisch-strengen Betrachtung zu unterziehen.

Ijoma Mangold, Literaturkritiker der Wochenzeitschrift „Die Zeit“, veröffentlichte vor zwei Jahren sein Buch „Das deutsche Krokodil“. Die Kollegen der Presse nahmen es wohlwollend bis euphorisch auf. Mangold erzählt darin die Geschichte, wie er als Sohn einer schlesischen Mutter und eines abwesenden Vaters aus Nigria in Deutschland aufwächst. Seine Biografie bekommt einen besonderen Aspekt, weil er nicht aussieht wie ein Deutscher, mit seiner dunklen Hautfarbe und seinem lockigen Haar. Daher ist er ein idealer Gast bei der Internationalen Lesereihe in der Zentralbibliothek Remscheid.

Worum geht es? Ijoma Mangold wächst in den 1970er Jahren in Heidelberg auf. Sein Vater ging früh nach Nigeria zurück. Erst 22 Jahre später meldet er sich wieder und bringt Unruhe in die Verhältnisse. Wie wuchs man als „Mischlingskind“ in der Bundesrepublik auf? Wie geht man um mit einem abwesenden Vater? Und womit fällt man in Deutschland mehr aus dem Rahmen: Mit einer dunklen Haut oder mit einer Leidenschaft für Thomas Mann und Richard Wagner? Erzählend beantwortet Ijoma Mangold diese Fragen, hält er seine Erlebnisse mit seiner deutschen und mit seiner afrikanischen Familie fest. Und nicht zuletzt seine überraschenden Erfahrungen mit sich selbst.

Info Einführung übernimmt Dr. Jutta Höfel Lesung Ijoma Mangold liest am 18. März um 19 Uhr in der Zentralbibliothek an der Scharffstraße aus seinem Buch „Das deutsche Krokodil“. Moderatoren sind Dr. Jutta Höfel und Wolfgang Luge. Am 19. März liest Mangold vormittags im Gertrud-Bäumer-Gymnasium vor Schülern der Oberstufe.

So klingt Mangolds Prosa„Dass ich exotisch aussah, schien an der Schule niemand groß zu bemerken. Damals gab es in der Bundesrepublik Ausländer, aber ich gehörte nicht dazu. Wenn wir in der Schule über Ausländerfeindlichkeit diskutierten (und das war regelmäßig der Fall), kam niemand auf die Idee, nach meinen Erfahrungen zu fragen. Meine fremdländische Aura wurde nicht nur nicht thematisiert, sie wurde gar nicht wahrgenommen. Woran das lag, kann ich nicht sagen, denn lange ist es mir selber nicht aufgefallen. Vermutlich an beidem, meiner Anpassungskunst und dem entspannten, weltoffenen, in so vieler Hinsicht begünstigten Heidelberger Klima. Und natürlich hatte es auch damit etwas zu tun: Ein Ausländer war – und ist! – jemand, der Probleme macht. Er muss zu einer Problemgruppe gehören, sonst ist er kein Ausländer, sondern hat nur eine interessante Lebensgeschichte, eine Lebensgeschichte, nach der man fragt, indem man sagt: ’Erzählen Sie doch mal!’ Bei einem Ausländer fragt man nicht nach seiner Lebensgeschichte, denn man kennt sie immer schon: Schulabbruch, Parallelwelten, Ehrenmorde.“

Was schreibt die Kritik „Der Aufstieg des schwarzen Reich-Ranick. Ein Buch zum Lachen und zum Weinen. Das müssen Sie lesen.“ (Bild)

„Viel mehr als eine persönliche Geschichte: Es ist zugleich ein Gesellschafts- und Epochenporträt en miniature“ (Süddeutsche Zeitung).

„Sehr gut geschrieben, in knappem, prätentionsfreiem Deutsch, klug, reflektiert, ohne ins Essayistische abzuschweifen, mit dem Talent, Figuren und Stimmungen präzise zu skizzieren.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung).