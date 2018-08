Eine frühere Tradition

Remscheid Bis 2012 feierte Bergisch Born sein traditionelles Krammetsvogelfest – mehrere Festtage mit großem Kirmestrubel für die ganze Familie.

Seit den 1970er-Jahren wurde das Fest federführend von der IGBB organisiert (mit der Unterstützung andere Vereine). Doch was wurde genau gefeiert?

Die Tradition geht auf einen Vorfall aus dem 16. Jahrhundert zurück, als ein Bote von zwei Räubern nahe Born bestohlen wurde. Ehe der Bote starb, soll er den Erzählungen nach einen Schwarm Krammetsvögel, also Wacholderdrosseln, erblickt haben. Mit letzter Kraft soll er den Räubern hinterhergerufen haben, dass sie die Vögel am Himmel verraten würden. Als die Räuber in einem Borner Gasthof einkehrten und der Wirt ihnen Krammetsvögel servierte, sollen die Räuber gesagt haben, dass diese Vögel den Mord nicht mehr verraten würden. Doch der Wirt, der mitgehört hatte, lieferte das Duo aus.